وفاء الكيلاني نجلاء بدر وغيرهما تزوجن بعد سن الاربعين

ميرنا وليد - بيروت - الفنانات اللواتي تزوجن في سن الأربعين هنَّ الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​، التي تزوجت عام 2013 حيث ارتبطت برجل الأعمال المصري وليد مصطفى وأنجبت منه بعد ذلك ابنتها تالا.

كذلك الفنانة اللبنانية ​باسكال مشعلاني​، التي تزوجت في عمر الـ44 من الملحن ملحم أبو شديد، ثم أنجبت ابنهما الوحيد إيلي.

وهناك عدد من الفنانات المصريات اللواتي اقتربن من الأربعينيات من دون زواج ومن بينهن، الممثلة ​مي عز الدين​، حيث بلغت من العمر 36 عامًا، ولم ترتبط طوال الفترة الماضية سوى بلاعب كرة القدم ​محمد زيدان​، الذي انفصلت عنه بعد أشهر قليلة من خطوبتهما، وتفرغت بعد ذلك للعمل الفني، مؤكدة أنها لاتزال تبحث عن الرجل الذي ستشعر معه بالأمان والحب.

بالإضافة الى الممثلة والإعلامية ​نجلاء بدر​ التي قررت الزواج في عامها الـ42، بعدما كانت تخشى الاقدام على هذه الخطوة، معلنة أكثر من مرة رفضها فكرة الزواج، ورغبتها في التركيز على مشاريعها الفنية القادمة، مؤكدة أن المرحلة الفنية التي تمر بها تجعل خطوة الزواج صعبة ومستحيلة.

وكذلك تزوجت الإعلامية وفاء الكيلاني من الممثل السوري تيم حسن في سن الـ44 وهي أكبر من زوجها بأربع سنوات.