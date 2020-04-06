شيرين عبد الوهاب تختار هذه الممثلة الكوميدية لقضاء الحجر المنزلي معها

ميرنا وليد - بيروت - تحرص الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ على التواصل مع المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد عودتها عن قرارها بإعتزال السوشال ميديا.

ولهذا مازحة المتابعين يوم أمس، بكشفها عن أنها كانت لتختار الممثلة المصرية ​شيماء سيف​ لقضاء فترة الحجر المنزلي معها لتفادي إنتشار ​فيروس كورونا​.

وكتبت:"أكتر حد كنت نفسي تكون موجودة معايا في الحظر هي شيماء سيف وانتوا تحبوا تقضوا الحظر مع مين"؟

يشار إلى أن عبد الوهاب كانت أطلقت قبل يومين أغنيتها الجديدة بعنوان "مش قد الهوى" والتي تخطى عدد مشاهديها على "يوتيوب" المليون.

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