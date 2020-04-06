DJ غابي غزال يتحدث للـ"الفن" عن Mashup "بلا مخ"

ميرنا وليد - بيروت - بعد الضجة الكبيرة التي أثارها الـDJ اللبناني ​غابي غزال​ في الـMashup الذي أطلقه لجزء من مقدمة LBCI التي ألقاها الإعلامي اللبناني ​ماريو عبود​ والتي عرفت بمقدمة الـ"بلا مخ"، تواصل موقع "الفن" مع غابي للوقوف على رأيه في النجاح والإنتشار الواسع الذي حققه من خلال هذا العمل، إذ أشار إلى أنه إختار هذا المقطع بالتحديد كون ماريو أصاب الفكرة في الوقت المناسب بسبب عدم إلتزام المواطنين بالحجر المنزلي لتفادي تفشي ​فيروس كورونا​.

وأضاف:"هذا المقطع الذي نشرته عبر صفحاتي الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حاولت تغيير موضوعه قليلاً، إذ كتبت على الفيديو" أصحابك بس يضهروا بدونك"، اي أنهم "بلا مخ" وذلك لكي لا أجرح كثيراً، مع العلم أن الرسالة كانت وصلت أساساً مع ماريو".

وكشف ان ماريو أرسل له رسالة هنأه فيها على هذا العمل.

وتابع:"أنا عادة معروف بالريمكس والـMashup الذين أقوم بهم، وأختار المقاطع العفوية والمضحكة من السوشال ميديا، ولا أركز على موضوع معيّن، فقط أحاول الهروب من الأمور الدينية والحزبية".

وأكد غزال أن شهرته وإن كانت محدودة، فهي أكثر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كونه ينشر الفيديوهات عبر صفحاته الخاصة، وتلقى تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين، مضيفاً أنه يعمل لوحده وكل متابعينه هم حقيقيين فلا يعمد إلى الدعاية أو الشراء.