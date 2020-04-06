فنانة انفصل عنها زوجها بسبب رقصة !

ميرنا وليد - بيروت - من الاخبار التي قد تفاجئ البعض هي قصة الممثلة المصرية ​إيمان​ التي انفصل عنها زوجها بسبب رقصة أدتها في احد أفلامها. شاركت في فيلم ألماني يحمل اسم "​روميل بنادي القاهرة​" عام 1958، وقيل إنها أدت فيه شخصية الجاسوسة حكمت فهمي كما قدمت بعض وصلات الرقص التي ظهرت فيها ببدلة رقص فأشيع ان هذا هو سبب انفصالها عن زوجها ​فؤاد الأطرش​.

بعد طلاقها من زوجها الاول التقت بزوجها الحالي والألماني الجنسية المهندس ماكس شيلدين تزوجا واعلنت اعتزالها نهائياً لتعيش في ألمانيا.