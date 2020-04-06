فنانة انفصل عنها زوجها بسبب رقصة !

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ميرنا وليد - بيروت - من الاخبار التي قد تفاجئ البعض هي قصة الممثلة المصرية إيمان التي انفصل عنها زوجها بسبب رقصة أدتها في احد أفلامها. شاركت في فيلم ألماني يحمل اسم "روميل بنادي القاهرة" عام 1958، وقيل إنها أدت فيه شخصية الجاسوسة حكمت فهمي كما قدمت بعض وصلات الرقص التي ظهرت فيها ببدلة رقص فأشيع ان هذا هو سبب انفصالها عن زوجها فؤاد الأطرش.
بعد طلاقها من زوجها الاول التقت بزوجها الحالي والألماني الجنسية المهندس ماكس شيلدين تزوجا واعلنت اعتزالها نهائياً لتعيش في ألمانيا.
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