تراند اليوم : الشائعات تحاصر عمرو دياب وتنتهي بكذبة كارثية

انتشر قبل ساعات خبر سرقة فيلا الهضبة عمرو دياب، وأفاد الخبر بأن الهضبة تلقّى صدمة خسارته مجموعة من جوائزه العالمية فيما يقرب من ثلاث جوائز مهمة يعتز بها خلال مشواره الفني، بالإضافة إلى سرقة مبلغ مالي يُقدَّر بثلاثين ألف جنيه من داخل الفيلّا؛ وهو الأمر الذي انتشر عبر المواقع قبل ساعات. ولكن ما سبب هذه الأخبار؟ وهل سيعود عمرو دياب لجمهوره بحفلات أونلاين؟

لم يلتفت عمرو دياب لما نُشر عن تعرّضه للسرقة قبل أيام، خاصة أنه ينشغل حالياً بمتابعة تطوّرات انتشار فيروس كورونا ولا يضيّع وقته بأمور أخرى، حيث يعيش حالة قلق على أولاده بسبب هذا الفيروس.

وقد أكّد مصدر خاص لنواعم أن لا صحة أبداً لكل هذه الأخبار “الغريبة” التي انتشرت قبل أيام، معبّراً عن اندهاشه ممن نقل هذه الأخبار على سبيل المزحة واعتبارها “كذبة أبريل”، فهل هذا يناسب الظروف التي يمر بها العالم خلال الفترة الحالية؟!

على صعيد آخر، يحاول بعض المقرّبين من الهضبة عمرو دياب عرض عليه فكرة الظهور في حفلة أونلاين لجمهوره خلال الفترة المقبلة؛ خاصة أنه كان على موعد مع جمهوره المصري خلال نهاية الشهر الماضي قبل قرار إلغاء كافة الأنشطة الفنية منعاً لإنتشار فيروس كورونا وتوقّف جميع حفلاته في مصر والدول العربية أيضاً.

وكان دياب قد تصدّر تطبيق أنغامي بأكثر من أغنية من ألبومه الغنائي الأخير “سهران”؛ حيث احتلّت أغنياته الثلاث “هيعيش يفتكرني” و “زي ما إنتي” و “مكانك في قلبي” قمة المنافسة عبر التطبيق فور طرح الألبوم.