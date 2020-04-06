تراند اليوم : يسرا تتحدث عن أسرارها : لم أحقّق حلمي

رحلة خاصة أبحرت بها النجمة يسرا مع الإعلامية ميساء مغربي في حلقة خاصة من برنامجها التلفزيوني “دبي كروز” عبر شاشة تلفزيون دبي.

قبل بداية التصوير، أجابت يسرا عن بعض الأسئلة السريعة لتكشف أسراراً خاصة لجمهورها قبل بداية رحلتها في دبي.

فبسؤالها عن حالتها العاطفية حالياً، أجابت: “أحب زوجي كثيراً ربنا يخليهولي”، مؤكدةً أن الحب ليس من النظرة الأولى، فهو مجرد إعجاب وبعده نكتشف الحب حقيقي أم مجرد إعجاب”.

وفيما رأت أن نادية لطفي وشادية هما أكثر النجمات قرباً لها من الزمن الماضي، كشفت يسرا عن رأيها في بعض نجمات الجيل الحالي، مشيرةً إلى أن هند صبري هي الأقرب لها في الأداء، وكشفت أنها أول من أهدتها جائزة سينمائية عن دورها في فيلم “صمت القصور”، بالإضافة إلى منى زكي التي أطلقت عليها لقب “صنايعية ” أي مجتهدة كثيراً، أما نيللي كريم فلها مكانة خاصة وتعيش مع الشخصية التي تجسدها لفترة طويلة ولا تخرج منها بسهولة.

وتحدثت يسرا عن نجاحها مع الزعيم عادل إمام والدروس التي تعلّمتها من يوسف شاهين، كما كشفت عن أمنيتها بالتعاون بين شاهين والزعيم ويسرا ولكنها لم تنجح في ذلك، وكان هذا حلمها ولكن فشلت في تحقيقه.

ولم تتمالك يسرا دموعها عند الحديث عن والدتها وكشفت عن آخر وصية لها وهي أن تهتم بنفسها كثيراً، كما رأت زوجها هدية من الله لها، وأنه السبب في كل ما وصلت إليه لدعمه الدائم لها.

كما تحدثت يسرا عن خوفها وقت تعرّضها للأزمة المرضية والشكوك بإصابتها بمرض سرطان الدم قبل عشرين عاماً، وأكدت أنها إذا أصيبت بحالة مماثلة فستخاف على زوجها جداً، وختمت يسرا حديثها بأمنياتها وهي الصحة والستر والرضى.