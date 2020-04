تراند اليوم : حفيد عمر الشريف يظهر بـ”حمالة الصدر” ويهاجم ترامب

أثار عمر جونيور حفيد الفنان المصري الشهيرة عمر الشريف وكذلك الفنانة فاتن حمامة، جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة يرتدي فيها “حمالة صدر”، ويهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب حفيد عمر الشريف تعليقًا على الصورة التي نشرها عبر حسابه على “إنستجرام”، من على أحد الشواطئ الموجودة بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى الصورة التى لاقت سلسلة طويلة من الانتقادات ووصفة باتباع الأفكار والأساليب الشاذة فقط لكى يضمن مزيدا من المتابعين.:”

When @realdonaldtrump speaks, I have the same thought as when I’m getting a bikini wax

وجاءت هذه الجملة بمعنى أنه:” عندما يتحدث دونالد ترامب يأتى فى بالى نفس المعتقدات عندما أرتدى البيكنى “.

هذا الجملة التى تحمل الكثير من السخرية سنت موجة من الغضب والجدل من الشعب المصرى على حفيد الفنان الكبيرالعالمى عمرو الشريف وبدأ متابعيه فى الهجوم عليه بسبب تلك الصورة الشعنية .

وكان حفيد عمر الشريف قد أثار الكثير من الجدل بعد نشره مؤخرا على “إنستجرام” صورة لجده عمر الشريف والنجمة فاتن حمامة وعلق على الصورة فكتب: “أجدادى هم مصدر دائم للأمل والإلهام والشجاعة. ما زلت أتطلع إليهم للحصول على إجابات فى هذه الأوقات الصعبة وغير المؤكدة “.

عمر جونيور المولود لأم يهودية، والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اعترف بأنه «مثلي جنسيا»، في حوار صحفي أجرته معها مجلة advocateالأمريكية، ونشر يوم 19 أغسطس 2014.

وقال في تصريحاته التي نقلتها الصحيفة: «أعترف أنني مثلي جنسيا، كما أنني لم أعد أعتبر نفسي ناشطا في مجال حقوق المثليين بالولايات المتحدة الأمريكية فقط، بل مدافعا أيضا عن حقوقهم في البلدان العربية».

كما صرح عمر قبل سنوات لبرنامج «شباب توك»، والذي أذيع على قناة «دويتشه فيله» وعن موقف جده من مثليته قال: «إن جده عمر الشريف كان يعلم بحقيقة ميوله لكنه لم يتحدث معه بالأمر، ولم تتأثر علاقتهما، حتى أنه قال له ذات مرة “خليك زي ما أنت عاوز».