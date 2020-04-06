تراند اليوم : فتاة عربية توبخ ممثلة مصرية شهيرة بسبب فيديو.. والأخيرة ترد

بينما نصحتها متابعة بعدم الاكتراث بالتعليقات السلبية، قائلة: “شوفي ياهيدولي وده اسم دله هايدي… ماترديش على التعليقات التعابنة المريضة ولا تنزلي لمستواهم خليكي في السما منور”.