تراند اليوم : شيرين عبد الوهاب تنتصر على كورونا وتتصدر السوشيال ميديا

فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها قبل يومين بطرح أحدث أعمالها الغنائية التي حملت عنوان “مش قد الهوى”، لتقود حملة الأغنيات السينغل مجدّداً خلال هذا الفترة الصعبة التي يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا.

ومع تحقيق الأغنية ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة فور طرحها عبر اليوتيوب، نكشف عن كيفية انتصار شيرين عبد الوهاب على الأزمة الغنائية التي يمر بها النجوم في الوطن العربي خوفاً من فيروس كورونا.

ترند عربي

احتل اسم شيرين عبد الوهاب ترند وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب في أكثر من دولة عربية، بدايةً من الإمارات والمغرب والمملكة العربية السعودية حتى لبنان والجزائر والكويت والأردن والعراق.

فعلى الرغم من انشغال الجمهور بمتابعة تطورات أزمة فيروس كورونا، لم يمنع هذا من نجاح أغنيتها الجديدة التي أطلقتها خلال الساعات القليلة الماضية؛ ما جعل الكثير من نجوم الغناء يتحمسون لطرح أعمالهم الجديدة خلال الفترة المقبلة.

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عودة رمضانية

شيرين التي تسبّبت بعودة زوجها المطرب حسام حبيب قبل ساعات عبر صفحته الرسمية على الإنستغرام ليعلن عن أغنيتها الجديدة “مش قد الهوى”، وذلك بعد غيابه التام عن التواصل مع جمهوره بعد أزمته القضائية الشهيرة مع مدير أعمالها السابق ياسر خليل، تستعد أيضاً لتسجيل تتر رمضاني جديد لمسلسل “دهب عيرة” للنجمة يسرا بعد موافقتها على العمل مبدئياً وتحضير كلمات الأغنية من قبل الشاعر أمير طعيمة، وتنتظر شيرين الأغنية كاملة لتحسم قرارها النهائي.

يُذكر أنه لم يُحسَم قبول شيرين حتى الآن بغناء شارة مسلسل “2020” حيث قيل إنها اعتذرت لشركة الصباح بعد نجاحها في الموسم الماضي بأغنية تتر مسلسل “خمسة ونص”.