تراند اليوم : بالصور ..رسّامة مشهورة تقع في حب شاب يصغرها سنّاً

إثر تعرّضها لحادث منعها من ممارسة الفن التشكيلي، تجد دانة ضالّتها في فيصل الشاب الذي يرسم بنحو تلقائي وعفوي، ليتحوّل الإعجاب بموهبته إلى أكثر من ذلك رغم فارق السن بينهما”. هكذا تختصر النجمة هدى حسين قصة العمل الذي تؤدي بطولته في الدراما الاجتماعية الخليجية “شغف” للكاتب علاء حمزة، والمخرج محمد القفاص، ويُعرض على MBC دراما في رمضان.

هدى حسين

تقول هدى حسين عن قصة الكاتب علاء حمزة: “كتب علاء شخصية دانة بنحو مُحيّر، فحين قرأتُ النص تعاطفتُ معها بدايةً.. وفي النهاية استنتجتُ أنها مجنونة!”.

توضح هدى حسين أن المسلسل يطرح سلسلة من الأسئلة عن مدى تقبّل المجتمع لهكذا علاقة، وعن الفرق بين الحب والشغف، إذا يبقى السؤال قائماً إن كانت دانة قد أحبّت فيصل لشخصه أم أن جنون وشغف الفن هو الذي كان مسيطراً منذ البداية!”.

عبد الله بو شهري

يقول عبد الله بو شهري عن الدور الذي يؤدّيه في “شغف”: “أعمل عند دانة في المرسم وسرعان ما تلمس موهبتي في الرسم، ومع مرور الوقت يولد اهتمام من الطرفين رغم وجود حاجز العمر الذي يقف حائلاً، إضافة إلى عراقيل أخرى تكشفها التطورات والأحداث”.

حسين المنصور وزهرة عرفات

يشير حسين المنصور إلى أنه يجسّد دور نواف وهو رجل أعمال متواضع شديد البساطة ويندر أن نجد له مثيلاً هذه الأيام.

من جهتها تشير زهرة عرفات إلى أنها تقدّم دور امتثال، الشخصية الموجودة بقوة في عالمنا، فلديها صداقات ومعارف كثيرة، لكن صداقة اليوم قد تتحوّل إلى عداوة الغد إن تضاربت المصالح، وهذا ما يحصل بينها وبين دانة”.

عبد الله الطراروة.. وريم أرحمة

يجسد عبد الله الطراروة شخصية راشد التي يسلطّ الضوء عليها بقوله: “هو شاب يعاني من اضطرابات ومشاكل نفسية تُطرح بنحو مختلف عن الأعمال الخليجية السابقة، ويحاول بمساعدة “امتثال” التعامل مع حالته ضمن أحداث تشهد الكثير من الغموض والمفاجآت”.

من جانبها، تؤكّد ريم أرحمة التنوّع الكبير في الشخصيات الموجودة في العمل، وتضيف: “أؤدي دور “شوق” ابنة الأسرة الفقيرة التي تعاني من مشاكل كثيرة وتحاول التغلّب عليها”.

المخرج محمد القفاص

يصف المخرج محمد القفاص العمل بالرومانسي – النفسي، ويضيف: “هناك صراع نفسي في العلاقة الأساسية بين البطلة والبطل.. صراع بين الاستمرار في العلاقة وكسر الحواجز أو الاستسلام للمجتمع وإعدام المشاعر! قد يصبح الحب جنوناً عندما لا يرى الإنسان أخطاء من يحب ويتخلّى عن المنطق”.

“شغف” من تأليف علاء حمزة، وإخراج محمد القفاص، وبطولة هدى حسين، عبد الله بو شهري، حسين المنصور، زهرة عرفات، عبدالله الطراروة، جاسم النبهان، ريم أرحمة، نورا، هدى حمدان، ناصر كرماني، أمل محمد، أوس الشطي، سارة القبندي، سلوى الجراش وهو آخر أعمال الممثل الراحل سليمان الياسين.

يُعرض مسلسل “شغف” على MBC دراما في رمضان.

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