بعد تصريحات رجل الأعمال المصري ” حسين صبور ” المثيرة للجدل .. بسمة وهبة تعلق : ” إنت رفعتلي ضغطي “

كتب امير فتحي في الاثنين 6 أبريل 2020 12:55 مساءً - خرجت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” للتعليق على تصريحات رجل الأعمال المصري ” حسين صبور ” التي أدلى بها خلال الساعات القليلة الماضية عن أزمة فيروس كورونا وأثارت غضب واستياء المتابعين .

حيث تحدث حسين صبور عن ضرورة عودة المواطنين والموظفين إلى أعمالهم حتى ولو توفى عدد من الناس بسبب الفيروس .. فقال : ” رجعوا الناس للشغل فورا لما شوية يموتوا أحسن ما البلد تفلس ولو المستشفيات مش هتستوعب ما نتعالجش .. ومش هتبرع فلوسى لموظفيني أنا مش مسئول عن دخل الشعب ” .

وعلقت بسمة وهبة في مقطع فيديو لها على ذلك وقالت : ” هو كل اللي الدولة بتعمله ده من يوم موضوع كورونا والمبالغ اللي عمالة بتصرفها والعالقين وطايرات رايحة وطايرات جاية وبدل أطباء للجيش الأبيض وبدل موظفين للغير منتظمين .. الدولة عاملة كل ده علشان مش عايزة مواطن واحد حياته تروح ” .

وتابعت : ” أنا مش قادرة أبلع كلامك الصراحة مين اللي مش مهم 50 ألف مصري إيش ضمنك إن ميكونش منهم إنت أو أسرتك كلها أنا مبتمناش الشر لحد بس أنا تعبانة وإيه اللي حضرتك بتقوله ده .. أنا زعلانة على المصريين ميتقالش عليهم كده ” .

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وأضافت بسمة وهبة : ” أنت رفعتلي ضغطي وأنا مش موافقة على تصريحاتك ومفتكرش إن فيه مسئول في الدولة موافق على اللي حضرتك بتقوله ” .