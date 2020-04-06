كارول سماحة تتعرض لموجة انتقاد بسبب تيك توك.. هل تتراجع؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعيش المشاهير حالهم حال العديد من الأشخاص فترة الحجر المنزلي، وللقضاء على حالة الملل التي يخلفها العزل، قام عدد منهم بإنشاء حسابات جديدة لهم عبر تطبيق "تيك توك"، الذي انتشر بين الأطفال والمراهقين بشكل كبير مؤخرا.

ويشارك النجوم بشكل يومي فيديوهات طريفة من تيك توك، حتى الذين سبق وأن انتقدوا هذا التطبيق في وقت سابق.

وأثارت فيديوهات بعض النجوم ردود فعل مختلفة بين الجمهور، إلّا أن العديد منهم علقوا أنهم يتمنون من نجومهم ترك تيك توك بعد انتهاء الحجر.

وبهذا السياق، نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة مؤخرا فيديو لها من تيك توك معلنة انضمامها هي الأخرى للتطبيق، لكن يبدو أن تاريخ سماحة المميز والخط الذي انتهجته خلال مسيرتها الفنية الطويلة قد جعلها من أكثر الفنانات اللواتي تعرضن للانتقادات.

وعبر الجمهور عن صدمتهم بسبب فيديو كارول، لا سيما أنه جاء غير مناسب أبدا لسنها وشخصيتها وتاريخها الفني على حد قولهم.

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وطالبها البعض بعدم نشر أي فيديوهات جديدة والابتعاد عن تيك توك تماما، معلقين أن هناك الكثير من الطرق الأخرى للتواصل مع الجمهور وقضاء وقت ممتع في المنزل بعيدا عن هذا التطبيق.

ولم يقتصر الأمر على الجمهور، إذ صدم الفيديو عددا من النقاد وبعض النجوم أيضا من بينهم مواطنها الفنان باسم مغنية الذي كتب قائلا: "فنانة، اسمها كارول، أحبها كثيرا على الصعيد الشخصي، أقدر فنها كثيرا كثيرا، أحترم تاريخها، حضرت لها اليوم فيديو. ليست كارول التي أعرفها، لا تذهبي مع الترند. ليس الترند دائما صح. ابقي كما أنت. كما نحبك. حافظي على مركزك. ليعيش فنك كثيرا. مع حبي".

إلا أن تعليق مغنية لم يمر مرور الكرام؛ إذ رأى البعض أنه لا يحق لأي فنان أن ينتقد آخر، على الرغم من إصراره وإشارته أكثر من مرة في المنشور على حبه واحترامه لها.

من جانبها، لم تخرج سماحة بأي تعليق أو رد على الانتقادات التي طالتها، كما أنها لم تشارك بعد بأي فيديو جديد، فهل تُراجع الفنانة اللبنانية نفسها، ويكون هذا الفيديو الأول والأخير لها في تيك توك من أجل الحفاظ على تاريخها الفني، كونها فنانة راقية ومختلفة عن كثير من النجمات اللواتي شاركن بهذا التطبيق؟