شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تعود لبلاتوة "قاطع طرق" مع الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت النجمة منى زكى تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "قاطع طرق" باستوديو الأهرام، بعد أيام من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، وجمعت المشاهد بينها وبين الفنان سيد رجب، وسط حرص صناع العمل على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، من تعقيم الديكور قبل دخول العاملين والنجوم للاستوديو والالتزام بتعليمات وزارة الصحة لحماية جميع العاملين بالمسلسل.

مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح تايسون، سيد رجب، عائشة بن احمد، وعدد كبير من الشباب، تأليف وإخراج تامرمحسن ومقررعرضه فى شهر رمضان المقبل.

وقدم تامر محسن آخر أعماله الدرامية مسلسل "هذا المساء" ولاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه عام 2017، وشارك فى بطولته إياد نصار، أروى جودة، حنان مطاوع، محمد فراج، خالد أنور، أسماء أبو اليزيد، أحمد داوود، ملك عاصم، وأخرون، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن.

وتعود منى زكى بـ "تقاطع طرق" إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها مسلسل "أفراح القبة" عن رواية نجيب محفوظ وأخرجه محمد ياسين عام 2016، وشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم اياد نصار، صابرين، أحمد السعدنى، رانيا يوسف، سوسن بدر، جمال سليمان، دينا الشربينى، صبا مبارك، محمد الشرنوبى، سلوى عثمان وأسامة عبد الله وآخرين.

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