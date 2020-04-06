شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم Artemis Fowl على ديزنى بلس بدلا من دور السينما بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة ديزنى عن طرح فيلمها الجديد Artemis Fowl، على شبكة ديزنى بلس، يوم 29 مايو المقبل، بدلا من طرحه فى 9 أغسطس المقبل، الفيلم يدور حول شاب إيرلندي يدعى أرتميس فاول الثاني لديه عقل إجرامي، ويختطف الضابط ليبريكون الخيالي "هولي شورت" من أجل الحصول على فدية لتمويل البحث عن والده المفقود، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Engadget".

وصرح ريكى ستروس رئيس المحتوى والتسويق بشركة Disney + فى بيان: "مع عدم قدرة الجمهور إلى الذهاب لـ دور العرض المختلفة بسبب اتشار فيروس كورونا، يسعدنا أن نقدم العرض الأول لفيلم Artemis Fowl على Disney Plus، والمخرج كينيث براناج، وفريقه المذهل، سينقلون المشاهدين مباشرة إلى عالم من الخيال والحيوية، العمل يعد ترفيه عائلي رائع، وهو الإضافة المثالية لمجموعة ديزني بلس الصيفية. "

فيلم Artemis Fowl من بطولة ميراندا رايسن، هونج تشاو، جودي دينش، جوش جاد، نونسو أنوزي، أدريان سكاربورو، فردية شو، لارا ماكدونيل، جوشوا ماكجواير، سيمون كيربي، برناردو سانتوس، نيكش باتل، روث هورروكس، ومن إخراج كينيث براناج، ومن تأليف ايون كولفير، مايكل جولدنبرج، آدم كلاين، كونور ماكفرسون.

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جنبا إلى ذلك تسعى شركة "ديزني" لإقناع النجم العالمي جوني ديب لتقديم شخصية "جاك سبارو" من جديد في الجزء السادس من فيلم "قراصنة الكاريبى"، وذلك بعد تصريحه بعد نهاية الجزء الخامس بعدم نيته لتجسيد شخصية جاك سبارو من جديد.

وقد يعود جوني ديب بدور ثانوي في شخصيّة القبطان جاك سبارو في الجزء السادس من "قراصنة الكارييبي"، إذ أنّ الفيلم سيرتكز على شخصيّة نسائية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت شركة ديزني قررت من قبل عدم التعامل مع جوني ديب بعدما اتهمته زوجته آمبر هيرد بضربها، ولكن مدير شركة "ديزني" عمل على عودة الممثل البالغ من العمر 56 عامًا إلى الشركة بعدما نفت المحكمة هذه الادعاءات.

و شهدت الفترة الاخيرة، تطورات جديدة في القضايا والدعاوي القضائية المقامة بين الممثل العالمي جوني ديب، وزوجته السابقة الممثلة العالمية آمبر هيرد، بعد انتشار تسجيل صوتي للأخيرة وهي تزعم فيه اعتداءها بالضرب على ديب اثناء زواجهما.