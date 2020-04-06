شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى ينعى كلبه المفضل: آرثر المحارب افتقدك.. أعز صديق لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي الفنان أحمد فهمي كلبه المفضل "آرثر" برسالة مؤثرة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، حيث وصفه بأنه أفضل صديق له، ونشر مجموعة صور له معه، معلقا عليها :"المفضل لي طوال الوقت.. آرثر المحارب افتقدك .. أرقد فى سلام أعز صديق لي".



احمد فهمي





و نشر الفنان أحمد فهمي، البوسترات الرسمية لمسلسله الجديد "رجالة البيت" المقرر طرحه فى السباق الرمضانى المقبل، بمشاركة النجم أكرم حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.





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مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار على اسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.

وخلال السنوات القليلة الماضية استطاع أحمد فهمى وأكرم حسنى تقديم ثنائى ناجح سواء فى العديد من الأعمال بالدراما أو السينما حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعدها تعاونا فى مسلسل "ريح المدام"، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".

وخاض أحمد فهمي السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات" إخراج أحمد الجندى، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" وعدد من ضيوف الشرف، أما اكرم حسنى فغاب عن الدراما فى رمضان الماضى بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "الوصية" تأليف أيمن وتار، ومصطفى حلمى، وإخراج خالد الحلفاوى، وشارك فى بطولته أحمد أمين، وريم مصطفى، وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول وعدد من ضيوف الشرف خلال الحلقات.