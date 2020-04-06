شكرا لقرائتكم خبر عن "آه ياحنان".. مصطفى حجاج يحيى حفل أون لاين الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب مصطفى حجاج الخميس المقبل حفل غنائى " أون لاين" بسبب الأحداث التى تشهدها مصروالعالم مؤخرا وانتشار فيروس كورونا فى مختلف دول العالم، مما أدى إلى منع التجمعات للوقاية منه، وخلال الحفل يغنى "حجاج" مجموعة من أغانى ألبومه الأخير منها "آه ياحنان"و"نصيبى وقسمتى" وغيرهما.

وأحيا خلال الأيام الماضية عدد من المطربين عدة حفلات أون لاين منهم على الحجار ومى كساب ورامى عياش وتامر عاشورواحمد جمال وغيرهم لتشجيع المواطنين على البقاء فى المنزل للقضاء على فيروس كورونا.

وطرح المطرب مصطفى حجاج مؤخرا أغنيته الأخيرة بعنوان "نصيبى وقسمتى"، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "يوتيوب"، وهى أغنية ضمن أغانى ألبومه "هتزهزه"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، وهندسة صوت هانى محروس.

تقول كلمات الأغنية: "نصيبى وقسمتى الحلوة ونور عيني.. فى بحر عيونك الحلوه تدوب عيني.. انا لو اجبلك الدنيا على كفى ولا يكفى غرامى وشوقى وحنيني.. نصيبى وقسمتى الحلوه ونور عيني.. فى بحر عيونك الحلوه تدوب عينى.

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وكان مصطفى حجاج قد طرح 8 أغنيات من ألبومه الجديد، ومنها أغنية تحمل اسم "آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هانى محروس، وأخرى من نفس الألبوم كانت بعنوان "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة عبد الهادى وهندسة صوتية هانى محروس.

وأيضا أغنية "بعدك حياتى تمام"، من كلمات هيثم سليم، وألحان ياسرنور، وتوزيع وسام عبد المنعم، والرابعة "هتزهزه"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أسامة عبد الهادي، و"بناقصه" من كلمات محمود عبد الله، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقى لأحمد أمين، وقام بأعمال الهندسة الصوتية هانى محروس.

ومن بين أغنيات الألبوم أيضا "يا مصطفى يا مصطفى" من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أمير محروس، و " مجرد بس ما افتكرك" من كلمات جمال الخولي، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية " يا عم الزعلان روق" وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هانى ربيع.

يذكر أن مصطفى حجاج يتعاون فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين عزيز الشافعى وجمال الخولى وعنتر هلال، صابر كمال، مدين، ومحمد يحيى وبلال سرور، أحمد مصطفى، محمدي، أمير محروس، أحمد إبراهيم، توما، وسام عبد المنعم وأسامة عبد الهادى.