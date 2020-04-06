شاهد..الإعلان الرسمى لمسلسل “الإختيار” بطولة أمير كراره رمضان 2020

كتب امير فتحي في الاثنين 6 أبريل 2020 11:55 صباحاً - أطلقت شركة سينرجى “Synergy” للإنتاج الفنى والتوزيع، الإعلان الرسمى لمسلسل “الإختيار” بطولة الفنان أمير كرارة، والذى من المقرر طرحه ضمن السباق الرمضانى2020علي قنوات On و On دراما،

المسلسل من بطولة أمير كراره سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما بعد ثلاثية “كلبش” الذى قدموها سوياً ومن إنتاج سينرجى، ويشاركه في البطولة الفنان” وأحمد العوضي” الذي يقوم بدور الإرهابي هشام عشماوي، مع ظهور خاص لعدد من النجوم الكبار كضيوف شرف مثل محمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار وأسر ياسين.

والجدير بالذكر أن مسلسل “الإختيار” مبنى علي أحداث حقيقية، فـ لأول مرة في تاريخ الدراما المصرية والعربيه يتناول عمل فنى حياة الشهيد “أحمد صابر المنسي”، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح المصرية عام 2017، اثناء هجوم إرهابي في سيناء، حيث يعرض المسلسل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة الشهيد.