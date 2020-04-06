نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا

كتب امير فتحي في الاثنين 6 أبريل 2020 11:55 صباحاً - أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ” بوريس جونسون ” في بيان له عن دخوله إلى المستشفى يوم أمس الأحد بعد 10 أيام من تشخيص إصابته بفيرس كورونا المستجد .

وجاء ذلك من أجل إجراء بعض الفحوصات له بعد استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه مثل التحقق من مستويات الأكسجين في دمه للقيام بإشاعة على صدره وعدد الخلايا البيضاء والاطمئنان على وظائف الكبد وغيره .

وقال البيان : ” بناء على نصيحة طبيبه دخل رئيس الوزراء المستشفى الليلة لإجراء فحوص .. هذه خطوة إحترازية إذ لا تزال أعراض فيروس كورونا تظهر على رئيس الوزراء بعد 10 أيام من تشخيص إصابته بالفيروس ” .

يذكر أن بوريس جونسون كان قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا منذ حوالي 10 أيام في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” قائلا : ” على مدى ال 24 ساعة الماضية عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية ” .

وتابع : ” أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس ” .