كتب امير فتحي في الاثنين 6 أبريل 2020 11:55 صباحاً - نشرت الفنانة ” راندا البحيري ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة تضم خبرا من إحدى الجرائد المصرية يتحدث عن تبرع آل ساويرس بمبلغ 100 مليون جنيه لدعم الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد .
ووجهت راندا البحيري الشكر لعائلة ساويرس على قيامهم بذلك فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” شكرا آل ساويرس طول عمركم ولاد مصر الجدعان .. شكرا ليكم من قلبي ” .
ولكن تعرضت راندا للهجوم من قبل المتابعين من خلال التعليقات التي انتقدوا فيها توجيهها الشكر لأل ساويرس واتهموها بعدم إدراكها لما يعيشوا البعض من الشعب المصري .
حيث علقت متابعة على ذلك وقالت : ” ليش الفلوس هاذي ما طلعت للفقراء من قبل كورونا وهم بياكلوا من الزبالة ” .. لترد راندا البحيري منفعلة : ” أنت مين حضرتك .. أنت مصرية ؟ إحنا يا ماما معندناش حد بياكل من الزبالة ” .
وفي تعليق مهاجم لها أيضا كتب أحد المتابعين : ” تصدقي إني غلطان إني عملت لواحدة زيك فولو ” .. لترد عليه : ” غور يلا ” .
وجاءت أيضا بعض التعليقات المهاجمة لها مثل : ” لا للأسف عندنا ناس بتاكل من الزبالة بطلو تنكرو بقا دي حقيقة ” و ” إنتو عايشين في ماية البطيخ قال مفيش حد بياكل من الزبالة ” و ” لا حضرتك اتكلمي عن نفسك إنتي مش بتاكلي من الزبالة لكن شوفي الغلابه يا ماما ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر راندا البحيري تهاجم متابعة : ” إحنا يا ماما معندناش حد بياكل من الزبالة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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