ليدنسي لوهان تعود لعالم الموسيقى بعد 15 عام بأغنية «Back To Me»

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أطلقت النجمة الأمريكية ليندسي لوهان أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم Back To Me وذلك بعد غياب عن عالم الموسيقي وصل إلي 15 عاما وهي الأغنية التي تلمح فيها لشربها الكثير من الخمور ضمن كلمات الأغنية.

وكانت ليندسي لوهان، قد أثارت الكثير من الجدل حولها حيث أحتفلت بعيد ميلادها من خلال نشر صورة عارية لها، وهي تجلس علي الأرض أمام المرآة وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها.

كما نشر العديد من الأقاويل التي أشارت إلي قرب اعتناقها الإسلام بسبب وضعها لعدد من الآيات علي صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل وأيضا حملها لنسخة إنجليزية من القرآن الكريم.

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من أخر أعمال ليندسي لوهان كان مشاركتها في بطولة فيلم ” Among the Shadows ” مع عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم جياني كابالدي و شارلوت بيكيت و دويمينيك ماداني ، وغيرهم .

وعلى جانب أخر، تمكنت الشرطة الأمريكية مؤخرا، من القبض على مايكل لوهان، والد الممثلة والنجمة الأمريكية الشهيرة ليندسي لوهان، والبالغ من العمر 59 عاما، وذلك بتهمة الاعتداء المنزلي على زوجته.

وبحسب جريدة الديلي ميل البريطانية، فإنه تم إلقاء القبض على مايكل لوهان،بعد أن توجهت زوجته كيت ميجور إلى قسم الشرطة وادعت أنه هاجمها في منزلهما بهامبتونز، نيويورك، وذكرت أن السبب وراء شجارهما ومهاجمته إياها أنها واجهته بسجلات تصفح مواقع الإنترنت الخاصة به، حيث كان يتعامل مع شركة تقدم خدمات جنسية وذلك أثناء تواجده في إحدى الرحلات.

وأظهر بيان مكتوب بخط اليد من ضمن المستندات الصادرة عن الشرطة يصف كيف ألقى لوهان على زوجته شماعة بلاستيكية أثناء بحثها عن حيوانها الأليف ” الهامستر”، قبل أن يمسكها من حلقها تاركا عليها كدمات واضحة خاصة على الجانب الأيمن من رقبتها، وقام باعتصار يديها بشدة لدرجة أن الكرة الخاصة بحيوانها الأليف التي كانت تحملها قد انشطرت وكان يتابع ضربها وركل مؤخرتها.