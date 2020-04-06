بيرين سآت وافقت على زوجها بعد المحاولة 16 لطلب يدها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في تصريحات مثيرة للجدل، فجر المفعني التركي كينان دوغلو مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً أنه طلب الزواج من الفنانة بيرين سآت حوالي 16 مرة، حتى وافقت في النهاية، وذلك على الرغم من قصة الحب التي كانت تجمعهما.

كينان لم يكشف عن سبب رفض بيرين الزواج منه، في الوقت الذي لفت فيه أيضاً إلى أنه أشترى لها خاتم زواج 6 مرات، مشدداً على أنه لا يمكن أن يتصور حياته بدون نجمة «العشق الممنوع»، متغزلاً فيها بقوله: «زوجتي مثل حديقة زهور تزداد ثراء، تزهر فيها مجموعة متنوعة من الورود، كل صباح أقع في حبها مجدداً، نجلس في نفس المنزل في غرف مختلفة، ونكتب لبعضنا البعض قصائد غزل».

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يُذكر أن بيرين ارتبطت بقصة حب مع الفنان التركي كينان دوغلو بداية عام 2012، وتمت خطبتهما في يوم 23 فبراير عام 2014، بعدها تزوجا في يوم 29 يوليو من نفس العام في حفل زفاف أسطوري أقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى، عُرض لبيرين سآت مؤخراً مسلسل «الهدية»، وهو أول تعاون لها مع شبكة Netflix، وقد شاركت في بطولته أمام أمام محمد جونسور،ميليسا شينولسون، وميتين آكدولجي، وغيرهم، وتدور أحداثه حول رسامة شابة تعيش حياة بسيطة وسعيدة في إسطنبول مع أسرتها وصديقها أوزان، إلا أن حياتها تنقلب رأساً على عقب بعد اكتشاف أقدم معبد في العالم.

وعلى الرغم من المشاهد الجريئة التي جسدتها بيرين أمام كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» في مسلسلهما الشهير «العشق الممنوع»، رأى الكثيرون أن مشاهد الفنانة المثيرة في «الهدية» تجاوزت الخطوط الحمراء، وتعرضت الفنانة بسببها لهجوم قوي، بينما دافع البعض عن الممثلة الشابة، مؤكدين أنها تؤدي ما يُطلب منها بإشراف المخرج، مشددين أنه في امكان المشاهد استخدام خاصية «تخطي» في حال انزعاجه من أي مشهد.