نيكول كيدمان تستعد لبطولة مسلسل جديد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أكد موقع فني عالمي أن النجمة والممثلة الأسترالية نيكول كيدمان، البالغة من العمر 52 عاما، تعاقدت مع أمازون على بطولة مسلسل جديد، يحمل عنوان Pretty Things، وحتى الإعلان لم تحدد تفاصيل الدور الذى ستلعبه كيدمان فى العمل.

وعلى جانب أخر، كانت شبكة HBO ، قد أعلنت عن تأجيل مسلسل النجمة العالمية، The Undoing، لأجل غير مسمى، دون الكشف عن سبب واضح وراء ذلك، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع “tv series finale”، ولكن طرحت الشبكة اثنين من الفيديوهات الترويجية للعمل الجديد الذى كان مقررا أن يصل إلى الشاشات 10 مايو المقبل، على أن يتضمن الموسم الأول من العمل 7 حلقات تطرح متتالية.

وتدور أحداث المسلسل الدرامى حول جريس ساشز “نيكول كيدمان”، التى تعيش الحياة بمفردها كما أردتها لنفسها، وهى طبيبة ناجحة، لديها زوج مخلص وابن صغير يذهب إلى مدرسة خاصة فى مدينة نيويورك، ولكن بين ليلة وضحاها تفتح فجوة فى حياتها، مع موت عنيف، وزوج مفقود، وغيرها من الأحداث الرهيبة ومن هنا تبدأ جريس رحلتها.

والجدير بالذكر أن شبكة HBO أعلنت أنها تطور عرضًا يستند إلى لعبة “The Last of Us”، حيث تعمل الشبكة على إنتاج مسلسل تليفزيونى مقتبسًا من اللعبة، علاوة على ذلك، يبدو الأمر مطمئنًا إلى حد كبير أن نيل دراكمان هو من صنع اللعبة، وأن كاتب السيناريو والمخرج الأمريكى كريج مازن، الذى أخرج “تشرنوبيل” فى HBO، هو الذى سيعمل أيضًا على مسلسل “The Last of Us”.