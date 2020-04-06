- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن وفاة "الملكة السحرية" التونسية ليلى منشاري مصابة بـ" كورونا" والان مع التفاصيل
الإثنين 6 أبريل 2020
أعلن اليوم عن وفاة المصممة التونسية العالمية ليلى منشاري الشهيرة بتزيينها واجهات محلات "إيرميس"،.
وكانت الفنانة التسعينية المولودة في تونس عام 1927 والتي أطلق عليها الكاتب ميشيل تورنييه "الملكة السحرية"، حتى العام 2013 المديرة الفنية لواجهات متاجر الدار في 24 ، شارع فوبورغ سانت أونوريه في باريس.
وذكرت الشركة "لم تتوقف أبدا عن إثارة فضول المارة واستغرابهم وإعجابهم، جاعلة من واجهات العرض مسارح مزدحمة ونوافذ مفتوحة".
وبحسب صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، توفيت المصممة جراء إصابتها بكوفيد 19.
وليلى المؤيدة لحقوق المرأة هي ابنة المحامي عبد الرحمن المنشاري وحبيبة بن جلاب المعروفة بمحاضراتها المتعلقة بتمكين المرأة في المجتمع.
وهذه الرسامة التي درست الفنون الجميلة في تونس وفي الكلية الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس، كانت عارضة أزياء لبعض الوقت في غي لاروش قبل انضمامها إلى فريق الديكور لآني بوميل في "إيرميس" العام 1961. وفي عام 2017، قدم معرض أقيم في غران باليه أعمالها إلى الجمهور
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن وفاة "الملكة السحرية" التونسية ليلى منشاري مصابة بـ" كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.