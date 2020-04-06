منى زكي تكشف قصة خلافها مع ابنتها لمدة عامين

متابعة بتجـــــــــــرد: انضمت الفنانة منى زكي مؤخراً إلى تطبيق تيك توك، الذي يعتمد على نشر فيديوهات خاصة بالفنان أو تركيب فيديو له على صوت فنان آخر، ونشرت منى عبر حسابها الرسمي أول فيديو لها من أحد لقاءاتها التلفزيونية، ظهرت فيه وهي تتحدث عن ابنتها وعن مشكلتها التعليمية وسر نقلها من مدرستها، وسبب خلافهما الذي امتد لمدة عامين.

وقالت في المقطع إن ابنتها في سن مراهقة وكانت تريد أن تصبح محترفة في فن الرسم وأن المدرسة القديمة؛ التي كانت فيها كان كل ما يهمها هو الدرجات المرتفعة فقط، فطلبت نقلها إلى مدرسة أخرى لتنمية موهبة الرسم ولأنها كأم كانت ترى ذلك طلباً غريباً، وهذا الأمر أدى إلى خلاف بينهما استمر لعامين ولكن بعد إعادة النظر في هذا الأمر وجدت أنها لو لم تفعل ما تريده ابنتها فإنها تكون ظالمة لها، فقررت نقلها إلى المدرسة التي تريدها، وهذا أدى إلى تغيير كبير في شخصيتها.

الجدير بالذكر أن منى زكي تواصل تصوير مسلسلها الجديد “تقاطع طرق” مع المخرج تامر محسن، للحاق بالعرض في شهر رمضان المقبل، حيث يكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير والمشاهد بشكل يومي وبدون إجازات؛ لإنجاز أكبر عدد من المشاهد، خاصة أن العمل انطلق تصويره في وقت متأخر مقارنة بباقي الأعمال المنتظر عرضها في الشهر الكريم.

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