متابعة بتجـــــــــرد: حلّت النجمة المصرية يسرا ضيفة على برنامج “كروز” الذي يذاع على قناة “دبي” وتقدمه النجمة المغربية ميساء مغربي. وتحدثت يسرا خلال اللقاء للمرة الأولى عن زوجها خالد وعن دوره الكبير في حياتها وتأثيره على مسيرتها الفنية.
وفي التفاصيل، قالت يسرا إن الله أعطاها زوجاً يقدر طبيعة عملها واصفة إياه بالداعم الأول لها. وأضافت: “ربنا اداني زوج من غير وجوده في حياتي ما كنتش وصلت لكل ده.. بدعي ربنا دايما أنه يخليهولي، وهو من أنضف وأرقى الحاجات الي حصلتلي”.
ولم تستطع يسرا أن تتمالك دموعها أمام الكاميرا، والسبب هو الكلمات الأخيرة التي قالتها لها والدتها قبل وفاتها، منذ أشهر، وهي ممسكة بيدها بشدة: “خدي بالك من نفسك”.
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا تبكي: زوجي هو أنظف وأرقى ما حصل لي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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