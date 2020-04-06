شيرين عبد الوهاب تحصد نجاح “مش قد الهوى” وتحقق مليون مشاهدة في يومين

متابعة بتجـــــــــرد: رغم مرور ساعات قليلة على طرحها، بدأت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب تحصد نجاح أغنيتها الجديدة “مش قد الهوى”. وحقق فيديو الأغنية أكثر من مليون مشاهدة بعد يومين فقط على عرضه عبر قناة شيرين عبد الوهاب الرسمية في موقع “يوتيوب”. الأغنية كلمات محمد الغنيمي وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد إبراهيم، وأصدرتها شيرين عبد الوهاب بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. Advertisements وكانت شيرين عبد الوهاب قد عادت إلى التواصل مع الجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب دام لأكثر من 5 أشهر، بعد قرارها بإغلاق جميع حساباتها على السوشيال ميديا.

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