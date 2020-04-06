نشوى مصطفى ترد على فنانة معتزلة بجرأة: “قاومي زمايلك الشياطين”!

متابعة بتجــــــــــرد: لم تتمكن الفنانة نشوى مصطفى من الوقوف صامتة أمام تصريحات ميار الببلاوي والتي هاجمت فيها الفنانين الذين يقدمون أعمال درامية خلال شهر رمضان، وسخرت من الراقصة دينا والتي سبق وأكدت أنها تواصل التصوير رغم إنتشار فيروس كورونا .

وكتبت النجمة المصرية من خلال حسابها على “فيسبوك”: “ودي زميلة ممثلة ومش معتزلة على فكرة لأن قريب كانت بتمثل عادي، والأخت مش عارفة إنه حرام تغتاب زميلة ليها وحاطة صورتها.. لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وأضافت: “هو أنتي يا ميار اعتزلتي التمثيل؟ أصلك لحد قريب كنت عارفة أنك بتمثلي عادي حتى لو في رمضان.. وبعدين الممثلين يضيعوا عليكي رمضان ليه؟ أنتي عاقلة بالغة وبعدين يا ستي اجتهدي وقاومي زمايلك الشياطين اللي بيلهوكي عن عباداتك علشان الجهاد ثوابه كبير ربنا يرزقك الجنة ويهدي زمايلك الأشرار.. يا ميار حرام تستعدي الناس على زمايلك وتقولي للناس مين معايا”.

وتابعت: “عيب والله ده أنتي كلتي معاهم عيش وملح، ادعي بالهداية لكن غيبة ونميمة لأ، كوني قدوة وسيبك من لم اللايكات، وادعي ربنا يتقبل طاعاتك ويغفر لك ذنوبك، غفر الله لنا ولكي، وعلى فكرة شيلي صورة دينا علشان حرام عليكي ده بيسمى في الإسلام غيبة لأنها ماتعرفش أنك حطه صورتها وبعدين اتقي مكر الله يا ميار إن مكر الله شديد، لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى”.

وكانت الببلاوي نشرت صورة دينا وكتبت من خلال حسابها على “فيسبوك”: “بجد مقدرين تضحياتكم الفظيعة في سبيل شهر ربنا شهر الرحمة والمغفرة والصلاة والصوم والذكر إنكم مصممين تضيعوه علينا، كان رمضانكم غير رمضانا استغفر الله كان رمضان مش هيبقى رمضان من غير المسلسلات والمسابقات واللهو اللي أغضب ربنا علينا، العمرة اتمنعت والأذان والمساجد اتقفلت رحمة ربنا اللي محتاجينها دلوقتي اللجوء ليه مش لمسلسلاتكم حتى لو صحابي هيزعلوا مني بس ربنا بيقولكوا سيبوا رمضان لأهل رمضان اتقوا الله علشان يجعل لنا مخرج ويرفع الوباء والبلاء مين معايا يا جماعة”.