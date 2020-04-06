كورونا يكبد محمد صلاح خسائر مالية فادحة

متابعة بتجــــــــــرد: طالبت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز جميع الأندية بالتفكير في تخفيض رواتب اللاعبين للهروب من الأزمة المالية الحالية في ظل تعليق المباريات بسبب فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وأعلنت الرابطة من خلال بيان رسمي أنها ترحب بفكرة تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة تصل إلى 30% من إجمالي ما يتقاضاه اللاعبون في الوقت الحالي.

وكان توتنهام أعلن عن تخفيض رواتب الموظفين والعاملين بالنادي خلال شهرى أبريل ومايو المقبلين، بسبب توقف الدوري الإنجليزي والنشاط الرياضي بشكل عام.

ليفربول يرفض

ليفربول من جانبه قرر الرد على بيان الرابطة مؤكداً أنه يرحب بشأن تأجيل البريميرليغ وعدم استئنافه في مايو لكنه رفض تخفيض رواتب أي من الموظفين في النادي وكتب النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «الموظفون سيحصلون على 100% من رواتبهم».

لم يتوقف ليفربول عند ذلك بل قرر تقديم تبرع كبير لبنك سانت أندرو الغذائي في شمال مدينة ليفربول من قبل لاعبي الفريق الأول ومؤسسة النادي.

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وأكد النادي أن هناك مناقشات حول تخفيض رواتب اللاعبين خلال الفترة التي لا توجد فيها مباريات حسب الجدول الزمني، هذه المناقشات معقدة ونتيجة لذلك فإن العملية مستمرة.

صلاح مهدد

وفقاً لصحيفة The National الإماراتية الصادرة باللغة الإنجليزية فإن اللاعب المصري محمد صلاح يتقاضى راتباً أسبوعياً قيمته 200 ألف جنيه استرليني، وفي حالة موافقة الأندية الإنجليزية على خفض رواتب لاعبيها بنسبة تصل إلى 30 % سوف يتقاضى اللاعب راتباً أسبوعياً قيمته 140 ألف جنيه استرليني.

وسيخسر صلاح 60 ألف جنيه أسبوعياً بسب تخفيض راتبه مما يعادل 240 ألف جنيه شهريا أي تقريباً مليون جنيه كل 4 أشهر.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية فإن نجوم البريميرليغ سوف يتعرضون لخسائر مادية تصل في مجموعها لأكثر من 110 ملايين يورو بسبب تخفيض الرواتب.

وتؤكد التقارير أن أندية الدوري الإنجليزي تنفق 2.2 مليار يورو سنوياً، على رواتب اللاعبين، وسيعني إجراء ذلك التخفيض تنازل النجوم عن 117 مليون يورو سنوياً.