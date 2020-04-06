خاص- باسم مغنية يضع اصبعه على جرح تيكتوك كارول

لم تمر تغريدة الممثل اللبناني باسم مغنية الذي أطلقها قبل ساعات على حسابه عبر موقع تويتر مرور الكرام وذلك بعدما تعرض لهجوم عنيف عقب نشرها، إلا ان ردود بطل مسلسل “سرّ” على الانتقادات التي طالته كانت في قمة الأدب وهذا ما تعودنا عليه من قبل هذا الممثل الخلوق الذي قدّم طيلة مسيرته الفنية أعمالاً ناجحة وسيرة فنية تشهد له بحسن ذوقه وتواضعه، بالاضافة الى تعامله الراقي مع زملائه والصحافة والجمهور.

بالعودة الى التغريدة، كتب باسم: “فنانة، إسمها كارول، أحبها كثيرًا على الصعيد الشخصي، أقدر فنها كثيرا كثيرا، أحترم تاريخها، حضرت لها اليوم فيديو. ليست كارول التي أعرفها، لا تذهبي مع الترند. ليس الترند دائما صح. ابقي كما أنت. كما نحبك. حافظي على مركزك. ليعيش فنك كثيرًا. مع حبي”

“مغنية” لم يحدد هوية الفنانة بل قال “كارول”، كما ان انتقاده لها كان في قمة الاحترام، حيث اتت التغريدة من باب النصيحة لفنانة لها تاريخ طويل من الأعمال الفنية أن لا تذهب مع “الترند” لان ليس “الترند” دائماً على حق.

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هذه النصيحة قد تنطبق على كارول التي قصدها باسم مغنية، أو غيرها من الفنانين الذين باتوا يتحفوننا يومياً بفيديوهاتهم عبر تطبيق “تيك توك” تحت عنوان “الترفيه” أو “التسلية” او “المرح” دون وضع أي معايير لتقليدهم الأعمى لنجوم الغرب حتى وصل بالفنانين العرب الى نشر فيديوهات أقل ما يقال عنها “غريبة عجيبة” تقلل من مركز وهيبة الفنان.

البعض صوّب على باسم مغنية واتهموه بالـ Show off من خلال إنتقاده الفنانة كارول سماحة دون أن يسميها، وطلبوا منه ان يركز على أدواره وخاصة بمسلسل “سرّ” حيث لم يكن على قدر من المسؤولية.

لكن باسم مغنية بعيد كل البعد عن Show Off وليس نشيطاً على مواقع التواصل ولا يستغلها للترويج الى صورته، ومع هذا أعماله تتحدث عنه في لبنان وسوريا ومصر حيث بات رقماً صعباً في عالم التمثيل، وآخرها تحقيق دور “النقيب جاد حرب” في مسلسل “سرّ” نجاحاً كبيراً فاق كل التوقعات حيث احتل العمل المراتب الاولى على مدار أسابيع عبر شاشة mbc4 هذه الشاشة التي يتابعها الملايين من الدول العربية والعالم.