خاص بالصور- عائلة انابيلا هلال تحتفل بأحد الشعانين في باحة المنزل

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Apr 06, 2020
على الرغم من صعوبة الاحتفال بأحد الشعانين لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، وذلك بسبب منع التجمعات وكافة الاحتفالات للحدّ من فيروس كورونا المنتشر في لبنان وأكثر من 185 دولة حول العالم.
إلا أن كل الصعوبات لم تمنع طبيب التجميل نادر صعب وزوجته الاعلامية انابيلا هلال واولادهما الأربعة من الاحتفال بهذه المناسبة وهي ذكرى دخول يسوع المسيح إلى مدينة القدس (أورشليم) والبدء بأسبوع الآلام.
وبسبب منع التجمعات، اختارت العائلة أن تحتفل بهذه المناسبة في باحة منزلها حيث ارتدى الجميع ثيابهم وتزينوا، أما الاولاد حملوا الشموع وأغصان الزيتون وطافوا حول البيت. كما قام د. نادر صعب بقراءة الرسالة.
نذكر ان أنابيلا هلال كانت قد أطلت في الحلقة النهائية المباشرة من برنامج “ذا فويس كيدز” الذي عرض عبر شاشتي MBC و LBCI. وكان من المتوقع ان تطل في حلقات “ذا فويس سينيور” التي صورت جميعها في استديوهات القناة في بيروت إلا ان محطة MBC أجلت عرضه الى سبتمبر/أيلول المقبل.
لا بد من الإشارة الى أن انابيلا هلال كان من المفترض أن تقدم “رقص النجوم” بموسمه الجديد الى جانب الاعلامي وسام بريدي، لكن قناة MTV أجلت عرض البرنامج الى أجل غير مسمى بسبب الوضع الراهن في البلاد. هذا ما دفع بالمقدمة اللبنانية للتعاقد مع MBC التي حققت معها نجاحات كبيرة.
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