مطربون عرب يحفّزون بأصواتهم الأطباء في معركة "كورونا"

يطرح مطربون عرب أغنيات جديدة تشدّ أزر الأطباء، وتشيد بأدائهم في معركتهم ضد «الفيروس القاتل»، تحفيزاً للأطباء في مواجهتهم «كورونا»، ففي مصر، خرج الفنان محمد عدوية والفنانة المغربية جنات، بأغنيتهما الجديدة «أبطال بلدنا» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأوركسترا كريم عبد الوهاب، وإخراج أكرم فاروق، ومن إنتاج حزب «مستقبل وطن». وتشيد كلمات الأغنية بدور الأطباء في المستشفيات، بجانب رجال الشرطة والجيش المصري، في محاربة تفشي وباء كورونا.

وعن كواليس الأغنية، يقول محمد عدوية لـ«الشرق الأوسط»، «سجّلتها وصوّرتها في أقل من 24 ساعة، بفضل حماس قيادات حزب (مستقبل وطن)، كما أنّها تُعدّ هدية للمحاربين الذي يواجهون الفيروس بشكل مباشر في مختلف أنحاء البلاد».

وفي دولة الكويت، طرح الفنان نبيل شعيل أغنية «ثابتة هالديرة» عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات الشاعر علي بو غيث، وألحان عبد العزيز لويس، وتوزيع علي المتروك. ويقول شعيل لـ«الشرق الأوسط»: «وضعنا في بداية الفيديو جملة (هذا العمل صحي جداً)، لكي نثبت للجميع أنّنا نتوخى الحذر مثلهم، فصناع الأغنية لم يلتقوا مطلقاً، لدرجة أنني ظللت ساعات أبحث عن ميكرفون في منزلي لأسجل صوتي»، مشيراً إلى أنّ الأغنية تهدف إلى «رفع معنويات أبطالنا الذين يضحون بأنفسهم من أجل صحة الكويتيين والوافدين، بجانب تقديم شكر للأبطال ورجال الشرطة على دورهم تجاهنا، فالحكومة توفر لنا كل شيء، وتعمل على راحتنا، ويجب على الشعب الانصياع لقرارتهم، وتطبيق الحظر كما ينبغي».

وبأغنية «واقع مجنون»، تشارك الفنانة المغربية سميرة سعيد، التي تعيش في القاهرة، في موجة أغنيات «كورونا» عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي و«يوتيوب». وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «سُجّلت الأغنية قبل عدة أشهر، ولم تكن هناك مناسبة لطرحها، فؤجّلت إلى أن تفشى وباء كورونا في العالم، فكانت الأغنية عبارة عن تشخيص للحياة التي نحياها الآن، وفي نهاية الأغنية أقدم رسالة أمل لما هو قادم»، فيما كشف مخرج كليب الأغنية اللبناني نضال هاني، أنها «صوّرت خلال 14 ساعة في منزل سميرة سعيد بالقاهرة».

ومن دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلق الفنان حسين الجسمي، أغنيتين لمواجهة «كورونا المستجد»؛ الأولى بعنوان «متّحدين ومتحدّين»، وهي رسالة شكر وتقدير لجميع الأطباء والممرضين الإماراتيين في 60 ثانية، من كلمات وألحان سيف فاضل، وتوزيع موسيقي للموزع أحمد الرضوان، وأمّا الثانية فكانت عبارة عن رسالة أمل تحت عنوان «بنعدي»، التي شدّد فيها على أنّ الحياة ستعود من جديد بعزيمة الشعوب وإصرارها على استكمال الحياة.

الفنان الأردني عمر عبد اللات، طرح أيضاً أغنيته الجديدة «كورونا» التي كتب كلماتها الشاعر السعودي الدكتور صالح الشادي، وغناها بأسلوب البادية الأردنية بعزف آلة الربابة، ويقول مطلعها، «وش غير الحال ياالله جعلها خيره، واشنطن اليوم تشكي حالها وبكين».

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فيما قدم الفنان اللبناني مروان خوري، أغنية «هيدي مش غنية» التي كتب كلماتها ولحنها وطرحها عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. ويقول خوري عنها: «نحن الآن في حرب مع هذا الفيروس الخطير، الذي يهدد العالم، لذلك رأيت أنّه من المهم حالياً تكريم الأطباء الأبطال الذين يتعبون من أجل صحتنا، ربما أولويتي كانت لأطقم التمريض لأنّهم أكثر من يتعب في مواجهة الفيروس، ومعهم الأطباء والصليب الأحمر والقوة الأمنية»، وأضاف في تصريحات صحافية: «أتبع إجراءات العزل الذاتي بين منزلي والأستوديو الخاص بي، وخلال 24 ساعة كتبت ولحّنت الأغنية، ووزعها أخي داني خوري الذي يوزع كافة أعمالي، وهي من إنتاج صديقتنا فالنتينا خوند، وأطلقناها عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وفي لبنان أيضاً، يضع الفنان راغب علامة، حالياً اللمسات النهائية على أغنيته الجديدة «أنتو أملنا» التي يكرر فيها تعاونه مع الشاعر نزار فرنسيس، والملحن والموزع جان ماري رياشي، اللذين قدما له منذ عامين أغنيته الشهيرة «طار البلد» التي حققت نجاحاً لافتاً.

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