سينرجي تطرح الإعلان الرسمي لمسلسل أمير كرارة الرمضاني "الإختيار"

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت شركة سينرجيعن الإعلان الرسمي لمسلسل" الإختيار" الذي يقوم ببطولته الممثل المصري أمير كرارة والمقرر عرضه في رمضان المقبل على شاشة ON.
وفي السياق ذاته، طرحت الشركة المنتجة الإعلان الترويجي الرسمى للعمل والذي تضمن مشاهد حركة ومفرقعات تشي بإنتاج ضخم.
مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة في الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.
المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى في رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش".
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