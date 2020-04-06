علي الحجار يحيى حفلاً على يوتيوب الجمعة المقبلة

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"الخليج 365" من بيروت: أعلن الفنان المصري علي الحجار، عن إحيائه لحفل غنائي يبث مباشرة عبر قناته الخاصة على اليوتيوب يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء، ولمدة ساعة، في ظل وقف وإلغاء الحفلات للحد من التجمعات تجنباً لإنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وكان الحجار قد قدم العديد من أغنياته المعروفة بالإضافة الى أغاني شارات المسلسلات، خلال الحفل الأول الذى أحياه بنفس الطريقة الأسبوع الماضي، ووعد متابعيه بتقديم برنامج "ساعة تجلي" لإعادة الأغاني القديمة من الاستديو الخاص به فى منزله.

ونشر الحجار فيديو عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، موجها رسالة لمتابعيه: "فرصة إننا قاعدين فى البيت انا وانتو ان شاء الله هنخرج قريب..هعمل برنامج جديد فى الاستديو الخاص فى بيتي اسمه ساعة تجلي وهعملكم اون لاين حفلة هنختارلها معاد انا والفرقة ".

وقال المطرب علي الحجار، في مداخلة عبر "سكايب" فى برنامج "معكم" للإعلامية مني الشاذلي الذى يعرض على قناة CCB، قدمت الأسبوع الماضى أول حفل أون لاين للجمهور، وكنت سعيدا جدا بالتجربة، وستكون تلك الحفلة بداية لسلسلة حفلات أون لاين لكل أسبوع إلى أن تنتهى تلك الأزمة، وقد جاءت فكرة الحفلة بسبب اعتيادي على تقديم حفلات بشكل مستمر لمدة سنين طويلة، ورأيت أنه من واجبي أن أستمر في تقديم الحفلات لجمهوري، خاصة أنني أمتلك الاستديو وأمتلك أيضا فرقة عظيمة رحبت بالفكرة وترى أن ذلك واجبا عليها.

وأضاف أن حفلات البث المباشر عبر اليوتيوب أصعب بالنسبة له من الحفلات المباشرة مع الجمهور، فالجمهور يعطي طاقة للمطرب، وكذلك تستقبل رد فعله في نفس الوقت، ولكن ردود الفعل في حفلات الإنترنت يأتي بعد انتهائها، وأنا تفاجأت بردود فعل الجمهور بعد الحفلة وقد تابعها أكثر من 120 ألف مشاهد.