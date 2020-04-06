كايتي بيري تكشف جنس جنينها من أورلاندو بلوم

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت المغنية الأميركية كايتي بيري عن جنس مولودها الأول من خطيبها الممثل أورلاندو بلوم، وذلك بعد أن أعلنت عن حملها في فيديو كليب أغنيتها الأخيرة Never Wore White.

نشرت صورة لبلوم ووجهه مغطى بكريما زهرية اللون، وأرفقتها بتعليق: "إنها فتاة”.

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