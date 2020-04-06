"الحجر الصحي" لشانتال بيطار أغنية رومانسية في زمن الكورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت المغنية اللبنانية الشابة شانتال بيطار عبر مواقع التواصل أغنية بعنوان «بالحجر الصحي» .

عمل فني رومانسي في أجواء «كورونا» الذي فرض التباعد بين الناس. وحصدت أكثر من 200 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة مابين يوتيوب وأنستغرام وفيسبوك وتويتر، رغم أن بيطار التي لا تزال غير معروفة خارج لبنان، قدمتها ببساطة وبلا أي استعداد، إذ جلست أمام الكاميرا ورددت كلمات المؤلف والموزع الموسيقي ريان الهبر: «عم تخطر عبالي بالحجر الصحي/‏/‏ بيخطر لي اكتبلك.. وعم ارجع محي/‏/‏ كيفك بالبداية؟ مقضي وقتك كيف؟.. شو وضع الوقاية؟ وشو وضع التنظيف؟/‏/‏ كم من رواية قريت، مين اتصلت حكيت/‏/‏ عم تاخد بالك ع حالك؟ عم تاكل صحي؟».





وكانت بيطار قد طرحت اغنية بعنوان "مش رح خليك تفل" في 27 من مارس الماضي من كلماتها والحانها واخراج ميشيل سليمان.