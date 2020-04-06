شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تنعى صانع نجوميتها الشاعر الراحل صلاح فايز: اللهم ارحمه وأغفر له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة أنغام الشاعر الغنائى الكبير صلاح فايز الذى غيبه الموت عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حيث نشرت صورة له عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها :" إنا لله وإن إليه راجعون الشاعر الكبير صلاح فايز أحر التعازي لعائلته وأبنائه اللهم ارحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك يارب العالمين".



انغام

و كان الشاعر الراحل سببا كبيرا في نجاح النجمة أنغام وهي أكثر المطربين اللاتي غنوا من كلمات الراحل بعدد ٨ أغنيات تقريبا، حيث قدم لها بالتعاون مع والدها الموسيقار محمد على سليمان عدد من الأغنيات تعد بصمة فارقة في حياة أنغام منها، أغنية تسمحلي، أغنية ببساطه كده، قالوا احلويتي، اغنية في الركن البعيد الهادي، اغنية انا وانت، اغنية واحشني، يا والدي، أغنية بكره بعيد، بارسم لك صور.

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كما يعتبر الشاعر الكبير صلاح فايز من أعمدة الأغنية المصرية واستطاع ان يضع بصمة في الساحة الغنائية، وتعاون في العديد من الأغنيات الناجحة مع كبار المطربين أمثال محمد فوزي وشادية ومحرم فؤاد وسعاد محمد وهاني شاكر وسميرة سعيد وعمر فتحي.

وتعاون أيضا صلاح فايز مع العديد من المطربين وحقق نجاح كبير بهذه الأغنيات، منها اغنية الحب الحقيقي للفنانة شادية، اغنية وحشتني للفنانة سعاد محمد، اغنية بعد بيتنا ببيت كمان للفنان محمد فوزي، اغنية غدارين للفنان محرم فؤاد، اغنية انتهينا من العتاب للمطربة اصالة نصري، كما قدم للديفا سميرة سعيد ٣ اغنيات هم، واما مالي، يا ليالي، يا مالكي.

كما كان له تأثير كبير في نجاح مطربين أصبحوا نجوم في الساحة الغنائية حاليا، في مقدمتهم الفنان هانى شاكر أمير الغناء العربي، اذ قدم له العديد من الأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا وساهمت في إبرازهاني شاكر منها، أغنية كده برضه يا قمر التي عرفه الجمهور من خلالها، كما قدم له أغنية معقول نتقابل تانى، وأغنية مشتريكى، وغيرها