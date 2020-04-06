شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة الكندية شيرلي دوجلاس عن 86 عاما.. ونجلها يوضح علاقة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت الممثلة الكندية شيرلي دوجلاس مؤدية صوت Infectia في فيلم الرسوم المتحركة الشهير Silver Surfer في أواخر التسعينيات، عن عمر ناهز 86 عامًا نتيجة معاناتها مع الإلتهاب الرئوي.

وأعلن نجلها، الممثل كيفر سثرلاند، الشهير بدور "جاك باور" في المسلسل الأميركي "24"، وفاتها عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا :"توفت والدتي شيرلي دوجلاس، بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي (لا علاقة للوفاة بـ (COVID-19)". ".



كيفر سثرلاند

وأضاف: "كانت والدتي امرأة استثنائية عاشت حياة غير عادية. للأسف كانت تكافح من أجل صحتها لبعض الوقت، وكأسرة، كنا نعلم أن هذا اليوم قادم. إلى أي عائلة فقدت أحباءها بشكل غير متوقع بسبب فيروس كورونا، قلبي يكسر لكم. رجاء ابقوا آمنين".

تخرجت شيرلي دوجلاس من الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية في لندن عام 1952 وأدت على خشبة المسرح والتلفزيون لعدة سنوات قبل أن تعود إلى كندا عام 1957. ظهرت في مشاريع مثل "Wind at My Back" و"The Stone Angel"، كما شاركت عام 1962 في بطولة فيلم "Lolita" للمخرج ستانلي كوبريك.

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وهي معروفة أيضا بأنها ناشطة في قضايا عدة منها حركة الحقوق المدنية و"بلاك بانثرز" في الولايات المتحدة ونظام الرعاية الصحية العامة في كندا.

أنجبت شيرلي دوجلاس ثلاثة أطفال، اثنان منهم من الممثل الكندي دونالد ساذرلاند.

من ناحية أخرى هناك خسائر هائلة تتكبدها صناعة السينما في العالم كله بسبب" كوفيد-19 " الذي جمد كل المشاريع السينمائية وأوقف كل المهرجانات السينمائية وغيرالسينمائية في العالم وبالتالي فقد الكثيروظائفهم ودخولهم .

في هوليوود جمدت كل شركات الانتاج الكبري مشاريعها التي كانت تستعد لتصويرها كما اوقفت كل الافلام التي كانت قد بدأت في التصوير وجلس كل نجوم هولييود في منازلهم خوفا من انتشار العدوي .