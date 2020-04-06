شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج وهيثم شاكر وحمدى الميرغنى بطولة أول مرة فى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دراما رمضان المقبل خوض عدد من الفنان بطولاتهم المطلقة الأولى، وذلك بعد العديد من الأدوار المميزة على مدار السنوات الماضية، حيث تتاح الفرصة فى كل عام لفنان أو فنانة لخوض التجربة فى ظل حرص شركات الانتاج على تصعيد نجوم صاعدة لأدوار البطولة وحققت هذه التجارب نجاحاً ملحوظاً على مدار السنوات الماضية.

تأتى ريهام حجاج على رأس النجوم الذين يخوضون تجربة البطولة المطلقة الأولى فى دراما رمضان، من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى تعكف على تصويره حالياً، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على وتدور أحداثه فى إطار تشويقى وبطولة ريهام حجاج، خالد النبوى، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى، محمود حجازي، هلا السعيد.



ريهام حجاج مع اسرة مسلسلها لما كنا صغيرين

وقدمت ريهام حجاج أولى بطولاتها المطلقة العام الماضى فى مسلسل "كارمن" من نوعية الـ 60 حلقة وتم عرضه فى شهر فبراير 2019، وشاركها البطولة محمد كيلانى،ولاء الشريف، هاجر أحمد، شيرين، محمد علي رزق، ليلي عز العرب وعمر الشناوي، أحمد حلاوة، محمد مهران، ياسر على ماهر وتأليف سامح مجدى واخراج حسين شوكت .

ويقدم حمدى الميرغنى أولى بطولاته فى الدراما هذا العام بمسلسل كوميدى بعنوان "اتنين فى الصندوق" بمشاركة صديقه محمد أسامة (أوس أوس)، حيث تم الانتهاء من تصويره أواخر العام الماضى وكان مرشحا للعرض فى الموسم الشتوى، لكن تم تأجيله ليكون من أوائل الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان هذا العام.



حمدى الميرغنى مع اسرة مسلسل اتنين فى الصندوق

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"اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى ذكيبه" قبل تغييره فى أواخر أيام التصوير، وهو بطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى، وتدور أحداث ه العمل فى إطار كوميدى حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا.

هيثم شاكر كذلك يخوض أولى بطولاته المطلقة فى الدراما الرمضانية هذا العام من خلال مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد وبطولته مع سهر الصايغ ومى القاضى ومنة فضالى وأحمد كرارة وأمانى كمال وديانا هاشم وحنان سليمان وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطاررومانسى اجتماعى تتخلله العديد من الحكايات الإنسانية.



هيثم شاكر وسهر الصايغ فى مسلسل حب عمرى

ويسجل "حب عمرى" التجربة الثانية لهيثم شاكر فى التمثيل بعد مسلسل "أرض جو" مع الفنانة غادة عبد الرازق فى رمضان من عام 2018، وشارك فى العمل عباس أبو الحسن، فريال يوسف، محمد كريم، أحمد فؤاد سليم، عبد الرحمن أبو زهرة، مها أبو عوف وأحمد عبد الوراث، المسلسل سيناريو محمد عبد المعطي، وإخراج محمد جمعة.