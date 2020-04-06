شكرا لقرائتكم خبر عن هل أوقفت الموسيقيين إيناس عز الدين عن الغناء.. النقابة تجيب ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت العديد من الشائعات حول إيقاف المغنية إيناس عز الدين عن الغناء، وبسؤال النقابة أجاب المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين طارق مرتضي، أن مثل قرار الإيقاف أو المنع من الغناء لا يتم اتخاذه إلا بعد اجتماع مجلس نقابة الموسيقيين وهو ما لم يحدث حتي الأن، مشيرا إلي أن ما ينشر بهذا الصدد مجرد تكهنات إلا أن النقابة ستفتح تحقيق الأسبوع المقبل من خلال اجتماع المجلس وبعد ذلك سيتم الإعلان عن موقف النقابة.

وكانت إيناس عز الدين ظهرت فى فيديو لها من المنزل بعد مغادرتها المستشفى دافعت فيه عن نفسها ضد الهجوم الذى تعرضت له بعد ظهور التحاليل وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها تعاملت مع الأمر بحسن نية وعفوية.

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وذلك بعدما اعلنت إيناس عز الدين إصابتها بفيروس كورونا أثناء رحلتها الأخيرة إلى المغرب، حيث قالت على "فيس بوك": "الحمد لله حتى الآن أنا حالتى مستقرة إلى حد ما وفى حجر منزلى لوحدى ومش بختلط بأى شخص وبلتزم بالإجراءات الوقائية المُتبعة" مما دفع وزارة الصحة لارسال سيارة اسعاف وحجزها بالمستشفي.وبعدها بدأت في انتقاد المنظومة الطبية