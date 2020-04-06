شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يشارك بمسلسل"الاختيار" أمام أمير كرارة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم الشاب كريم محمود عبد العزيز كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، المقررعرضه في رمضان المقبل على شاشة ON، من انتاج شركة سينرجى، حيث يظهر كريم بشكل مختلف في المشاهد التى يقدمها مع المنسى أسطورة الصاعقة - أمير كرارة، الذى تدور حوله أحداث المسلسل.

وفى سياق آخر، أجل القائمون على تصوير فيلم "موسى" بطولة النجوم إياد نصار وكريم محمود عبد العزيز، التصوير لحين الانتهاء من مسلسلات شهررمضان المقبل، والفيلم يكشف عن أول روبوت فى الشرق الوسط، ويمرالفيلم بعدة مراحل، وخلال الأحداث يمرالأبطال بظروف وأحداث تنقلب ضدهم، الفيلم يعد نوعية جديدة فى السينما يقدمها صناعه لأول مرة، تأليف وإخراج بيتر ميمى.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

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ويسجل المسلسل التعاون الرابع التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمى بعدما قدموا سوياً مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" العام الماضى، و"كازابلانكا" الذى عرض فى عيد الفطر هذا العام.

يشار إلى أن كريم محمود عبد العزيز قدم أخر أعماله الدرامية مسلسل "هوجان" مع الفنان محمد إمام، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته صلاح عبد الله، أوس أوس، ميرنا نور الدين، أسماء أبو اليزيد، رياض الخولى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.