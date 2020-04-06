اسمه الحقيقي محمد صلاح وعمل بمحل كشري.. ماذا تعرفون عن "أوكا" مغني المهرجانات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

أصبحت أغاني المهرجانات حديث الشارع هذه الفترة، خاصة بعد دخول عدد كبير من مطربي الأفراح إلى هذا النوع من الغناء.. لكن يبقى "أوكا"، الذي يحتفل بعيد ميلاده التاسع والعشرين اليوم، هو واحد من أشهر مغني المهرجانات في السنوات الماضية، إذ كوّن مع (أورتيجا- أحمد متولي) وصديقهما الثالث شحتة كاريكا فرقة "8%" الغنائية.

ولاقت الأغاني الجديدة قبول من الفئات الصغيرة حينها، وهجوم ضاري من كبار المطربين والنقاد، الذين ووصفوها بالإسفاف.. فماذا تعرفون عن أوكا؟

- اسمه الحقيقي محمد صلاح، من مواليد حي الأميرية.

- لم يُكمل أوكا تعليمه، وترك الدراسة في الصف الثاني الإعدادي، ولكنه أصر على استكمال حلمه فى الالتحاق بعالم الفن.

- عمل الثنائي أوكا وأرتيجا قبل دخولهما عالم الفن في مطعم كشري وفي محل ترزي.

- في 2013 قدمت فرقة (أوكا وأورتيجا وشحتة كاريكا) فيلم (8%)، الذي حقق إيرادات تقترب من 3 ملايين جنيه مصري،.

- تزوج من الفنانة مي كساب التي شاركته بطولة فيلم 8%.. ولديهما طفليتن داليدا وفريدة.

- في البداية انفصل أوكا وأورتيجا عن ثالثهما شحتة كاريكا، ثم انفضل عن بعضهما فنيًا، وقدم كل منهما أغاني منفصلة.

- قام أوكا بتوزيع جميع أغاني ألبوم "أنا لسه هنا" لزوجته الفنانة مي كساب، وقام بإنتاجه لها من خلال شركة 8%.

- ظهر أوكا كضيف شرف مع زوجته في سيت كوم "لما تامر ساب شوقية"، وظهر بشخصيته الحقيقية.

- في عام 2017، تم القبض على "أوكا وأورتيجا " في مطار القاهرة بتهمة تزوير قيد عائلي هرباً من التجنيد، و أمر المدعي العام العسكري، بحبس المطربين الشعبيين أوكا وأورتيجا 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ولكن المحكمة قررت إخلاء سبيلهما.

- قال أوكا وأورتيجا أن أعنية "إلعب يالا"، التي حققت انتشارا واسعا بين الشباب وباتت حاضرة في كل الأفراح الشعبية وغير الشعبية، نفذت في ساعتين فقط بعد خروجهما من الحبس بسبب تهربهما من التجنيد.