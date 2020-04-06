محمد عز لمصراوي: أغيب عن دراما رمضان هذا العام.. ولكن لي أعمال بعد الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

أعرب الفنان محمد عز، عن سعادته بردود الفعل على تجربته في الحكاية الأولى بمسلسل "إلا أنا"، التى حملت اسم "أهل موسى "، موضحا أنها تجربة جميلة ومختلفة عما قدمه من أعمال درامية سابقة.

وقال عز، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن هذه النوعية من التجارب التي تحمل أكثر من حكاية في مسلسل واحد، ستزيد خلال الفترة القادمة في الدراما: "كان عندنا زمان سباعيات وهتبتدي ترجع تاني مع نجاح (إلا أنا)، وتجربة (نصيبي وقسمتك) التي حققت نجاحا كبيرا بعد عرضها".

وعن تعاونه مع وفاء عامر في الحكاية الأولى، قال:" الفنانة وفاء عامر نجمة كبيرة، وتشرفت أن بالعمل معها في المسلسل الذي يجمعني بها للمرة الأولى في الدراما".

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وعن عدم مشاركته في دراما رمضان المقبل، فقال:"مليش نصيب أكون موجود السنة دي بأعمال رمضان، وطبيعي أن تعرض عليا أعمال واقبلها وأخرى أرفضها سواء في رمضان أو خارجه، فلم أتعاقد على أعمال رمضانية، بل هناك أعمال جديدة لي بعد انتهاء موسم رمضان ".

حكاية "أهل موسى" بطولة وفاء عامر، وصبري فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد درويش، ومحمد العمروسي، وفتحي سالم، ورضوى جودة.

ومسلسل "إلا أنا" تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدورفي 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة.