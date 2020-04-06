تراند اليوم : أول ظهور رسمي لـ"نانسي عجرم" وزوجها بعد واقعة القتل.. فماذا قالت؟



في أول ظهور رسمي لهما عقب واقعة قتل زوجها لشاب سوري اقتحم فيلتهما وحاول سرقتها وتهديدهما، نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورًا من احتفالها رفقة زوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتها الثلاثة بـ"عيد الشعنينة"، الذي يحتفل به اليوم المسيحيون الذين يتبعون التقويم الغربي.

وظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتهما الثلاث إيلا وميلا وليا بإطلالة مميزة من خلال مجموعة من الصور الجديدة التي نشرتها نانسي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبدت نانسي وزوجها وفادي وبناتهما في غاية الأناقة، وعلقت نانسي على الصور قائلة "شعنينة مباركة".

ونالت الصور إعجاب متابعيها، مقدمين لها التبريكات.

هذا ولا تزال قضية الشاب محمد الموسى المعروف إعلاميًا بـ"قتيل فيلا نانسي عجرم"، منظورة أمام القضاء في لبنان، وتتهم محامية القتيل الدكتورة رهاب بيطار زوج نانسي عجرم بالقتل العمد، وتقول أن الشاب كان يعمل لديهم وأنه ذهب لطلب مستحقاته المالية.

— Nancy Ajram (@NancyAjram)