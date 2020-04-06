هكذا تقضي أنجي خوري وقتها في الحجر المنزلي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة السورية أنجي خوري فيديو لها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكشفت كيف تقضي وقتها في الحجر المنزلي بعد أن فرضت الحكومة السورية منع التجول والاختلاط بين مواطنيها خوفا من انتشار فيروس كورونا.
و ظهرت أنجي وهي ترقص و تمد لسانها في الفيديو الذي قال عنه الجمهور انه يحتوي على كمية كبيرة من الايحاءات الجنسية خصوصا ان ظهورها جاء بالمايوه داخل البيت و علقت كاتبة : ” هاي يا حلوين الحجر المنزلي خليك بالبيت صحتك مسؤوليتك زمن الكورونا”
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