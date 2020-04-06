عبدالله بهمن بهجوم عنيف على محمد التاجي بسبب حياة الفهد-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - لاتزال تصريحات الممثلة الكويتية ​حياة الفهد​ التي أثارت الجدل مؤخراً بطلبها ترحيل الوافدين من الكويت بسبب أزمة إنتشار فيروس كورونا، تأخذ الكثير من الردود المتبادلة.

فبعد أن هاجم الفنان المصري ​محمد التاجي​ الفهد بألفاظ قاسية، قائلاً لها:"إن المصريين خيرهم على الكويت كنا نرسل لكم مدرسين والمهندسين أيام ما كانت الكويت عبارة عن خيم"، وعاد وتراجع عن هجومه هذا بعد أن طلب منه الممثل المصري أشرف ذكي حذف الفيديو، إلا أن الممثل الكويتي ​عبدالله بهمن​ لم يقبل إعتذار التاجي هذا وشنّ هجوماً عنيفاً عليه.

ونشر بهمن مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قال فيه للتاجي:"الجزمة دي نمسك أيدك ونكسرها ونوكلك الجزمة يا ......."، متابعا "حياة الفهد رمز من رموز الفن في الكويت والوطن العربي ولا نقبل التطاول عليها وهي لم تقصد الإساءة للمصريين".

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