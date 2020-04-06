فنانات عربيات تحولن إلى أميرات من القرن الـ18

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متابعة بتجـــــــــرد: حول رواد مواقع تواصل اجتماعي، هذه المنصات إلى أداة للتخفيف عن بعضهم البعض من وقع ألم العزلة، عبر استثمار أوقات حظر التجوال، الذي يتزامن مع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.
وأطلق رواد سوشيال ميديا مسابقات طريفة من خلال مشاركة صور لبعض الفنانات ولكن بعد تغيير طلتهن لتتشابه مع أميرات القرن الـ18 والأسر الأرستقراطية القديمة.
وتداول الناشطون صوراً لعدد من الفنانات منهن الفنانة المصرية آيتن عامر، دنيا وإيمي سمير غانم، إيمان العاصي، شيماء سيف، كنده علوش، ونيللي كريم وغادة عبدالرازق واللاتي تقاربت إطلالاتهن لحد كبير مع صور بعض أميرات العهد القديم في الشكل والملابس والإكسسوارات وقصات الشعر وفي طريقة الوقوف والنظرة.
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