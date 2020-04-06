فن ومشاهير

فنانات عربيات تحولن إلى أميرات من القرن الـ18

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

متابعة بتجـــــــــرد: حول رواد مواقع تواصل اجتماعي، هذه المنصات إلى أداة للتخفيف عن بعضهم البعض من وقع ألم العزلة، عبر استثمار أوقات حظر التجوال، الذي يتزامن مع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس .

وأطلق رواد سوشيال ميديا مسابقات طريفة من خلال مشاركة صور لبعض الفنانات ولكن بعد تغيير طلتهن لتتشابه مع أميرات القرن الـ18 والأسر الأرستقراطية القديمة.

وتداول الناشطون صوراً لعدد من الفنانات منهن الفنانة المصرية آيتن عامر، دنيا وإيمي سمير غانم، إيمان العاصي، شيماء سيف، كنده علوش، ونيللي كريم وغادة عبدالرازق واللاتي تقاربت إطلالاتهن لحد كبير مع صور بعض أميرات العهد القديم في الشكل والملابس والإكسسوارات وقصات الشعر وفي طريقة الوقوف والنظرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنانات عربيات تحولن إلى أميرات من القرن الـ18 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا