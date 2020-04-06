بينك تتعافى من كورونا وتتبرع بمليون دولار لمواجهته

متابعة بتجـــــــــرد: أكدت المغنية الأمريكية بينك اليوم الأحد إصابتها قبل أسبوعين بمرض كوفيد-19 لكنها تعافت لاحقًا.

وكتبت عبر حسابها على إنستغرام “قبل 3 أسابيع ظهرت عليّ أنا وابني جيمسون البالغ من العمر 3 سنوات أعراض كوفيد-19. لحسن الحظ طبيبنا للرعاية الأولية استطاع أن يجري لنا اختبارات وجاءت إيجابية”.

وأضافت في المنشور الذي أذاعته مصحوباً بصورة لها مع ابنها “عائلتي كانت تلازم المنزل وبقينا كذلك طوال الأسبوعين الماضيين اتباعاً لتعليمات طبيبنا. قبل أيام قليلة أعدنا إجراء الاختبار وجاءت نتيجته سلبية والحمد لله”.

ودعت المغنية إلى توفير الفحوص بشكل أكبر وجعلها مجانية قائلة إنها “مهزلة وإخفاق تام لحكومتنا ألا تتيح الفحوص بشكل أوسع”.

وأعلنت بينك تبرعها بمليون دولار يقسم بالتساوي بين صندوق مستشفى جامعة تيمبل للطوارئ في فيلادلفيا وصندوق طوارئ رئيس بلدية مدينة لوس أنجلوس لمكافحة كوفيد-19.