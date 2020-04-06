مصر.. الشرطة تداهم موقع تصوير “حب عمري” لـ هيثم شاكر

متابعة بتجــــــــرد: داهمت أجهزة الشرطة المصرية موقع تصوير مسلسل “حب عمري” للمخرج عبدالعزيز حشاد، وبطولة المطرب المصري هيثم شاكر، إثر تلقيهم استغاثة من سكان إحدى المناطق السكنية، الذين أبدوا تضررهم من تصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك، نظراً لحجم التجمعات التي تتعارض مع الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

وقال مصدر من داخل المسلسل، أن الشرطة فوجئت بعدم استخراج جهة الإنتاج تصريحاً بالتصوير في هذا المكان، وهو إجراء مخالف للقانون الذي ينص على ضرورة استخراج تصاريح للتصوير في الشوارع والأماكن العامة، مضيفاً أن الأزمة انتهت بعد تدخل مسؤولي جهة الإنتاج، الذين وعدوا رجال الأمن بعدم تكرار هذه المسألة مجدداً.

ويشارك في بطولة “حب عمري” سهر الصايغ، منة فضالي، مي القاضي، أحمد كرارة، حنان سليمان، سامح الصريطي وأماني كمال، من تأليف فداء الشندويلي.