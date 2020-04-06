شاروخان يواجه كورونا بمبادرة خيرية من ست نقاط

متابعة بتجـــــــــرد: انضم النجم الهندي شاروخان إلى قائمة الشرف من الفنانين الذين قدموا دعماً لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي تضم ريهانا، جاكي شان، ماثيو ماكونهي، وعارضة الأزياء ألي لارتر، بعد أن أعلن عن سلسلة من المبادرات الخيرية التي تشمل توفير مستلزمات طبية وطعام ومأوى للمحتاجين، واشتملت على 6 نقاط من بينها المساهمة في صناديق متعددة ذات توجهات مختلفة، لتحجيم انتشار الفيروس.

وأكد النجم الهندي أنه سيوفر 50000 قطعة من معدات الوقاية الشخصية للعاملين في مجال الصحة، وسيقدم وجبات يومية لأكثر من 5500 عائلة في مومباي، إضافة إلى مطبخ يقدم 2000 وجبة يومياً لخدمة المنازل والمستشفيات.

وتعهد شاروخان بتوفير مأوى مجهز للمشردين، فضلاً عن تقديم تبرعات لمدارس الفقراء، والمساهمة في مبادرة صندوق رئيس الوزراء الهندي.

وكتب خان عبر حسابه على تويتر: «نظراً لضخامة المهمة.. ناقشت وفريقي طرق المساهمة بطريقتنا المتواضعة، وتوصلنا إلى سلسلة من المبادرات التي نأمل في أن تحدث فرقاً طفيفاً في معركة التصدي لفيروس كورونا».

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وتابع: «هذه الأزمة لن تمر بسرعة، وسوف تستغرق وقتها وأثرها علينا جميعاً، ستوضح لنا أنه لا يوجد خيار بين البحث عن أنفسنا والبحث عن بعضنا بعضاً، لا يوجد شيء أكثر وضوحاً في انتشار هذا الوباء مثل حقيقة أن كلاً منا مرتبط بالآخر دون أي تمييز».

وأنهى تصريحاته: «كأمة وشعب، من واجبنا أن نقدم كل ما لدينا، وبشكل شخصي سأبذل قصارى جهدي، وأنا أعلم أن كل واحد منكم سيفعل ذلك أيضاً، معا فقط سنكون قادرين على القتال خلال هذه الأيام الصعبة».