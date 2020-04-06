بعد غياب 16 عامًا.. ليندسي لوهان تطرح Back To Me

متابعة بتجــــــــــرد: بعد غياب دام 16 عامًا، عادت النجمة ليندسي لوهان إلى عوالم الفن والموسيقى بأغنية جديدة حملت عنوان Back To Me، وطرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

واعترفت ليندسي (البالغة 33 عامًا) لمتابعيها بأن الأغنية تتعلق باكتشاف الذات وقبولها وإيقاف الضوضاء، والتقدم للأمام، إضافة إلى ترك الماضي والنظر إلى المستقبل.

يُذكر أن الممثلة ومغنية البوب الأمريكية أثارت الجدل مؤخرًا، حولها حين احتفلت بعيد ميلادها، من خلال نشر صورة خادشة لها، وهي تجلس على الأرض أمام المرآة.